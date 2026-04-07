Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Kissing - Am Sonntag (05.04.2026) gegen 01.30 Uhr kam es in der Ottmaringer Straße zu einem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zur Brandursache und wegen möglicher Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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