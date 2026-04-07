PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Kissing - Am Sonntag (05.04.2026) gegen 01.30 Uhr kam es in der Ottmaringer Straße zu einem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zur Brandursache und wegen möglicher Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 15:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Montag (06.04.2026) gegen 00.45 Uhr kam es in der Mühlhauser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 19-Jähriger schlug einem 18-Jährigen mit einem Gegenstand mehrmals auf den Kopf. Die beiden waren zuvor gemeinsam unterwegs und stiegen im Bereich der Mühlhauser Straße aus einem Auto aus. Der 18-Jährige flüchtete zunächst vor dem 19-Jährigen und wurde später in ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:24

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (05.04.2026), 13.00 Uhr bis Montag (06.04.2026), 09.15 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes am Willy-Brandt-Platz mit Graffiti. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (07.04.2026), 02.00 Uhr bis 02.40 Uhr kam es im Bereich Plärrer zu mehreren Sachbeschädigungen. Zwei Männer traten an mehreren geparkten Autos Außenspiegel ab, warfen Baustellenschilder um und beschädigten Leihfahrräder sowie Mülltonnen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei stellte die beiden Männer im Umfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren