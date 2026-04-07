Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Montag (06.04.2026) gegen 00.45 Uhr kam es in der Mühlhauser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 19-Jähriger schlug einem 18-Jährigen mit einem Gegenstand mehrmals auf den Kopf. Die beiden waren zuvor gemeinsam unterwegs und stiegen im Bereich der Mühlhauser Straße aus einem Auto aus. Der 18-Jährige flüchtete zunächst vor dem 19-Jährigen und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 19-Jährigen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Der 19-Jährige sowie der 18-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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