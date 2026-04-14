Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Sachbeschädigung an Schule

Aalen (ots)

Gaildorf: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Montagnachmittag gegen 13 Uhr überquerte ein 12-jähriger Fußgänger bei grüner Fußgängerampel die Bahnhofstraße. Dabei fuhr ihm ein bislang unbekannter Opel-Fahrer über den Fuß und missachtete dabei die für ihn geltende rote Ampelanlage. Anschließend flüchtete der Opel-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Der 12-jährige Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an einer Schule

Zwischen Freitag, dem 03.04. und Montag, dem 13.04., beschädigte ein unbekannter Täter im Dr.-Ascher-Weg die Fensterscheibe eines Gymnasiums. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Rufnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen kollidierte ein unbekannter Autofahrer in der Theodora-Cashel-Straße beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel des geparkten VW einer 69-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

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