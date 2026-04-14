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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Sachbeschädigung an Schule

Aalen (ots)

Gaildorf: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Montagnachmittag gegen 13 Uhr überquerte ein 12-jähriger Fußgänger bei grüner Fußgängerampel die Bahnhofstraße. Dabei fuhr ihm ein bislang unbekannter Opel-Fahrer über den Fuß und missachtete dabei die für ihn geltende rote Ampelanlage. Anschließend flüchtete der Opel-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Der 12-jährige Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an einer Schule

Zwischen Freitag, dem 03.04. und Montag, dem 13.04., beschädigte ein unbekannter Täter im Dr.-Ascher-Weg die Fensterscheibe eines Gymnasiums. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Rufnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen kollidierte ein unbekannter Autofahrer in der Theodora-Cashel-Straße beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel des geparkten VW einer 69-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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