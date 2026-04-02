Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Kellerbrand

Neuenbürg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat es in Neuenbürg gebrannt. Gegen 1 Uhr nahmen zwei Anwohner des Anwesens in der Bahnhofstraße einen so starke Rauchgeruch wahr das sie diesem nachgehen wollten. Beim Betreten des Treppenhauses, war dieses bereits voller Rauch. Daraufhin wurden durch diese die Feuerwehr verständigt und ein ebenfalls bereits schlafender Mitbewohner geweckt. Alle Bewohner konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Wohnanwesen unverletzt verlassen. Ein in Brand geratener Holzstapel im Keller konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wie es zur Brandursache kam, bedarf weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Simone Unger, Pressestelle

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