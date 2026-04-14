Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit einem E-Scooter

Am Dienstagmorgen missachtete ein 29-jähriger Renault-Fahrer beim Abbiegen von der Roßfelder Straße in die Steinäckerstraße die Vorfahrt eines 43-jährigen E-Scooter-Fahrers. Der 43-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 700 Euro.

Gaildorf: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin die Kocherstraße und wollte auf die B19 in Richtung Gaildorf auffahren. Dabei übersah sie einen 33-jährigen BMW-Fahrer, welcher bereits auf der B19 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

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