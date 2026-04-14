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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall mit einem E-Scooter

Am Dienstagmorgen missachtete ein 29-jähriger Renault-Fahrer beim Abbiegen von der Roßfelder Straße in die Steinäckerstraße die Vorfahrt eines 43-jährigen E-Scooter-Fahrers. Der 43-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 700 Euro.

Gaildorf: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin die Kocherstraße und wollte auf die B19 in Richtung Gaildorf auffahren. Dabei übersah sie einen 33-jährigen BMW-Fahrer, welcher bereits auf der B19 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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