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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Brand bei Entsorgungsunternehmen

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 19:35 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in einem Gebäude eines Entsorgungsunternehmens in der Straße "Schänzle" aus. Im Bereich eines Förderbandes war ein Brand ausgebrochen und hatte auf die Maschiene und Papierhaufen im Gebäude übergegriffen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 22 Uhr an. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Waiblingen und Fellbach waren mit 20 Fahrzeugen und 90 Einsatzkräften im Einsatz. Vermutlich entstand der Brand durch einen unbekannten Gegenstand im beförderten Müll.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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