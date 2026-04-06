Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eine Reihung von Verkehrsdelikten

Hardisleben (ots)

Am Freitag, den 03.04.26 gegen 18:30 Uhr wurde in der Nähe der Ortslage Hardisleben ein 24 jähriger mit seinem VW Passat kontrolliert. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, stand unter dem Einfluß von Betäubungsmittel und sein Pkw war zudem nicht zugelassen. Um dies zu cachieren hatte er Kennzeichen an diesem angebracht, welche von einem anderen Pkw stammten. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Pkw, zur Verhinderung weiterer Straftaten, eingezogen. (AD)

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