PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots)

Die Vermisstenfahndung nach der 42-Jährigen Frau K. vom 04.04.2026 wird hiermit zurückgenommen.

Mit der Dame konnte durch die Polizei Kontakt aufgenommen werden - sie ist wohlauf.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 14:45

    LPI-EF: Kaninchen gestohlen

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag kam es in Erfurt - Kerspleben zu einem Diebstahl aus einem Kleintierstall. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter drei Zwergkaninchen, ohne dabei Sachschaden zu verursachen. Den materiellen Wert der Tiere konnte die 25-jährige Halterin nicht beziffern, wies jedoch auf den erheblichen ideellen Verlust hin. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 13:15

    LPI-EF: Osterhasenausfahrt zum Ostersonntag

    Erfurt (ots) - Am Sonntag, dem 05.04.2026, fand die alljährliche, traditionelle "Osterhasenausfahrt" statt. Mit einem sonnigen Start am Theaterplatz in Erfurt fuhren insgesamt ca. 170 Moped-Liebhaber (hauptsächlich der Marke Simson), verkleidet als Osterhasen, einmal quer durch die Erfurter Innenstadt. Die Moped-Kolonne erweckte viel Aufsehen sowie große Freude bei Groß & Klein. Grundsätzlich verlief die Ausfahrt ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 01:15

    LPI-EF: Und täglich grüßt derselbe E-Scooterfahrer

    Erfurt (ots) - Am Freitagabend wurde im Erfurt Stadtteil Rieth ein 41-Jähriger auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest ergab beim Fahrer ein positives Ergebnis auf Cannabis, weshalb dieser mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen muss. Trotz eindringlicher Belehrung und Untersagung der Weiterfahrt, wurde derselbe Mann am darauffolgenden Tag erneut auf seinem E-Scooter angetroffen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren