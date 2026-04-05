Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Erfurt (ots)
Die Vermisstenfahndung nach der 42-Jährigen Frau K. vom 04.04.2026 wird hiermit zurückgenommen.
Mit der Dame konnte durch die Polizei Kontakt aufgenommen werden - sie ist wohlauf.
Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
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