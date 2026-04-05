Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kaninchen gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag kam es in Erfurt - Kerspleben zu einem Diebstahl aus einem Kleintierstall. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter drei Zwergkaninchen, ohne dabei Sachschaden zu verursachen. Den materiellen Wert der Tiere konnte die 25-jährige Halterin nicht beziffern, wies jedoch auf den erheblichen ideellen Verlust hin. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. (ER)

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