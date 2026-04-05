Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Osterhasenausfahrt zum Ostersonntag

Erfurt (ots)

Am Sonntag, dem 05.04.2026, fand die alljährliche, traditionelle "Osterhasenausfahrt" statt. Mit einem sonnigen Start am Theaterplatz in Erfurt fuhren insgesamt ca. 170 Moped-Liebhaber (hauptsächlich der Marke Simson), verkleidet als Osterhasen, einmal quer durch die Erfurter Innenstadt. Die Moped-Kolonne erweckte viel Aufsehen sowie große Freude bei Groß & Klein. Grundsätzlich verlief die Ausfahrt reibungslos und dezente, kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen, seitens der Osterhasen,wurden lächelnd in Kauf genommen.

Auch die Polizei des Erfurter Südens kam zur Absicherung zum Einsatz & wünscht Allen ein fröhliches, friedliches Osterfest! (JM)

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