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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtet mit Schmuck

Erfurt (ots)

Am Karfreitag gegen 21:55 Uhr kamen die Bewohner eines Einfamilienhauses im Erfurter Ortsteil Schmira nach Hause und stellten unmittelbar fest, dass ihre Schlafzimmertür im Obergeschoss geöffnet war. Anschließend nahmen die Hauseigentümer ein Geräusch aus dem Obergeschoss wahr und informierten sofort die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mittels Streifenwagen und Hubschrauber konnte der Täter nicht mehr dingfest gemacht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen brach der bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein, entwendete Schmuck im Gesamtwert von ca. 30.000 Euro und verließ das Gebäude wieder über ein Fenster. Die anschließenden Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Erfurt übernommen. (JJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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