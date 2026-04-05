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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Und täglich grüßt derselbe E-Scooterfahrer

Erfurt (ots)

Am Freitagabend wurde im Erfurt Stadtteil Rieth ein 41-Jähriger auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest ergab beim Fahrer ein positives Ergebnis auf Cannabis, weshalb dieser mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen muss.

Trotz eindringlicher Belehrung und Untersagung der Weiterfahrt, wurde derselbe Mann am darauffolgenden Tag erneut auf seinem E-Scooter angetroffen. Der Drogenvortest zeigte erneut ein positives Ergebnis auf Cannabis an.

Da bei mehrfachen, gleichgelagerten Verkehrsordnungswidrigkeiten der Ahndungssatz stark erhöht werden kann, muss der Betroffene nun mit einem weiteren, noch höheren Bußgeldbescheid rechnen. (BB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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