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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Benzin gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag kam es auf einem Parkplatz im Erfurter Stadtteil "Roter Berg" zu einem Kraftstoffdiebstahl. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter bohrten vermutlich in den Tank eines Hyundai und entwendeten daraus etwa 30 Liter Superbenzin. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt und liegt damit deutlich über dem Wert des gestohlenen Kraftstoffs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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