PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Bachra (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 176 in der Nähe der Ortslage Bachra. Hier war ein 25 Jahre alter Fahrzeugführer eines Pkw Opel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er streifte die Leitplanke an welcher geringfügiger Schaden entstand. An seinem Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestelltr, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da auch der Verdacht der Alkohol- und Drogenbeeinflussung bestand, musst sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen. Da der Fahrzeugführer mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden war, beleidigte er die unfallaufnehmenden Beamten. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 03:59

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Buttstädt (ots) - Am späten Nachmittag des 02.04.2026 kam es auf der B85 zwischen Buttstädt und Hauental zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige Mopedfahrerin kollidierte dabei mit einem in gleiche Richtung fahrenden Mopedfahrer und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte die Fahrerin mit einem entgegenkommenden PKW. Die 15-Jährige wurde dabei verletzt. Anschließend wurde sie durch einen ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 03:26

    LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Buttstädt

    Buttstädt (ots) - In den Abendstunden des 02.04.2026 wurde in der Lohstraße in Buttstädt ein Fahrzeugführer ohne eine gültige Fahrerlaubnis festgestellt. Die Polizeibeamten unterzogen den 40-jährigen VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle, bei welcher kein gültiger Führerschein vorgezeigt wurde. Dies hatte die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt zur Folge. (AW) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 02:40

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Eierwurf in Erfurt

    Erfurt (ots) - In den Abendstunden des Donnerstags kam es im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Unbekannte Täter warfen mehrere rohe Eier auf die Erdgeschosswohnung eines Anwohners. Dabei entstand nicht nur Sachschaden, sondern der Geschädigte, welcher sich zur Tatzeit am geöffneten Fenster aufhielt, entging nur knapp dem Wurf und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren