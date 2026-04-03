Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Bachra (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 176 in der Nähe der Ortslage Bachra. Hier war ein 25 Jahre alter Fahrzeugführer eines Pkw Opel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er streifte die Leitplanke an welcher geringfügiger Schaden entstand. An seinem Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestelltr, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da auch der Verdacht der Alkohol- und Drogenbeeinflussung bestand, musst sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen. Da der Fahrzeugführer mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden war, beleidigte er die unfallaufnehmenden Beamten. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (FR)

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