Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Alkoholisiert gefahren
Erfurt (ots)
Den Fahrer eines VW zogen Beamte der Erfurter Polizei am Freitagabend im Stadtteil Ilversgehoven aus dem Verkehr. Der 48-Jährige führte sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Fahrer sieht sich nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren und einem Bußgeld in mindestens dreistelliger Höhe konfrontiert. (TH)
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