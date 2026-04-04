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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrt missachtet - Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Erfurt

LPI-EF: Vorfahrt missachtet - Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Erfurt
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Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen, dem 04.04.2026, kam es gegen 05:40 Uhr im Bereich der Kreuzung Rudolstädter Straße / Am Herrenberg, auf Höhe der Aral-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Eine 29-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia befuhr die Rudolstädter Straße in Richtung Dittelstedt. Zeitgleich war eine 59-jährige BMW-Fahrerin auf der Straße Am Herrenberg in Richtung Eisenberger Straße unterwegs. Da die Lichtzeichenanlage zur Unfallzeit außer Betrieb war, galt die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen. Die 29-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt der 59-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch die Kollision wurde die 59-jährige Fahrerin schwer verletzt und erlitt ein Polytrauma. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beim Skoda sowie rund 15.000 Euro beim BMW geschätzt. Infolge des Unfalls kollidierte der BMW zudem mit einem Ampelmast, wodurch ein zusätzlicher Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle, fertigte Lichtbilder und nahm eine Vermessung der Unfallsspuren vor. Gegen die 29-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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