Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen Fahrgast

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am frühen Sonntagmorgen (08.02.2026) kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen Taxifahrer.

Gegen 03.00 Uhr löste ein Taxifahrer einen Überfallalarm aus, nachdem ein Fahrgast ihn unvermittelt angegriffen hatte. Vorausgegangen war eine Unstimmigkeit über den Fahrpreis am Zielort in der Reinöhlstraße.

Der Fahrgast schlug mehrfach auf den Taxifahrer ein, wodurch dieser Verletzungen im Gesicht und an der Schulter erlitt. Der Taxifahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Täter entfernte sich zunächst vom Einsatzort, ohne die Fahrtkosten zu begleichen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte einen 16-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Grenzstraße / Gundelfinger Weg antreffen und vorläufig festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Der Jugendliche zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten zunehmend aggressiv und setzte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr. Da sich der 16-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung, Leistungserschleichung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 16-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

