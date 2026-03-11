PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf A63 in Höhe Saulheim

Heidesheim (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2026 kommt es gegen 07:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz auf Höhe der Anschlussstelle Saulheim.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und aufgrund der teilweise nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge muss die Fahrbahn für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Durch den nachfolgenden Berufsverkehr kommt es zu einem erheblichen Rückstau bis zur Anschlussstelle Biebelnheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Telefon: 06132 - 950-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

