Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Reifen geplatzt - mehrere PKW beschädigt

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Am LKW, der von einem 49-jährigen Fahrer in Fahrtrichtung Ludwigshafen genutzt wurde, platzte am 10.03.2026 gegen 05:34 Uhr auf der A 61 in Höhe Waldlaubersheim während der Fahrt ein Reifen. Teile des Reifens verteilten sich auf der Autobahn. Die Fahrerinnen und Fahrer von insgesamt sechs nachfolgenden PKW konnten den teils größeren Gummi-Teilen nicht mehr ausweichenden und fuhren über diese. Es blieben zwar alle PKW, die über die Reifenteile gefahren waren, fahrbereit. Es entstand in der Summe jedoch ein Schaden, den die Polizei auf mindestens ca. 9000 Euro schätzt.

