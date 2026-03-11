PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Reifen geplatzt - mehrere PKW beschädigt

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Am LKW, der von einem 49-jährigen Fahrer in Fahrtrichtung Ludwigshafen genutzt wurde, platzte am 10.03.2026 gegen 05:34 Uhr auf der A 61 in Höhe Waldlaubersheim während der Fahrt ein Reifen. Teile des Reifens verteilten sich auf der Autobahn. Die Fahrerinnen und Fahrer von insgesamt sechs nachfolgenden PKW konnten den teils größeren Gummi-Teilen nicht mehr ausweichenden und fuhren über diese. Es blieben zwar alle PKW, die über die Reifenteile gefahren waren, fahrbereit. Es entstand in der Summe jedoch ein Schaden, den die Polizei auf mindestens ca. 9000 Euro schätzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 23:18

    POL-VDMZ: Beschädigter LKW auf der BAB 60 - Polizei sucht Zeugen

    Mainz (ots) - Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen, auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Finthen im Bereich einer Fußgängerbrücke, zu einer Beschädigung an einem LKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer die rechte Fahrspur, als er in Höhe der Brücke plötzlich einen lauten Schlag wahrnahm. Zeitgleich stellte er eine erhebliche Beschädigung an ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:13

    POL-VDMZ: Alkohol- und Drogeneinfluss

    A 61/Gau-Bickelheim (ots) - Am 07.03.2026 gegen 22:26 Uhr fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der Abfahrt Gau-Bickelheim von der A 61 ein PKW auf, der unsicher und in Schlangenlinien geführt wurde. Die Polizisten stoppten den Wagen am Mitfahrerparkplatz an der L 400 zur Kontrolle. Dabei stellten sie bei dem 34-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von ca. 0,68 Promille fest. Die weiteren ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:10

    POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss während der Fahrt telefoniert

    A 61/Zotzenheim (ots) - Weil der Fahrer eines PKW am 07.03.2026 gegen 14 Uhr auf der A 61 in Höhe Zotzenheim während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte, wollte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den Fahrer kontrollieren. Das Auto wurde dazu auf den Parkplatz Steingewann gelotst. Bei der Überprüfung des 31-jährigen Fahrers stellten die Beamten zusätzlich noch Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Da ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren