Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Großkontrolle der Polizeiautobahnstation LU-Ruchheim gemeinsam mit dem PP ELT am Kreuz Rheingönheim

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Donnerstag, 05.03.26, im Zeitraum von 10:00 bis 13:00 Uhr führten Mitarbeitende der Polizeiautobahnstation LU-Ruchheim, gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsidiums ELT eine großangelegte Kontrolle am Kreuz Rheingönheim, B44/B 9 in Fahrtrichtung Frankenthal durch.

Dabei wurden neben zahlreichen Verstößen gegen die Anschnallpflicht, verschiedenen Ordnungswidrigkeiten u.a. wegen nicht vorschriftsmäßiger Fahrzeuge bzw. Benutzung des Mobiltelefons, auch zwei Personen unter dem Einfluss von Drogen festgestellt, zwei weitere Fahrzeugführende hatten keine gültige Fahrerlaubnis und drei Fahrzeuge wurde ohne eine gültige Haftpflichtversicherung geführt. Diesen Personen droht nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren. Bei einem weiteren Verkehrsteilnehmenden wurde ein offenstehender Haftbefehl festgestellt, der vor Ort vollstreckt werden konnte.

Die Polizeiautobahnstation wertet diese Großkontrolle zum einen als wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie zeigt aber auch, dass ganzheitlich durchgeführte Verkehrskontrollen einen wichtigen Beitrag zur inneren Sicherheit beisteuern, da immer wieder auch gesuchte Straftäter bei Verkehrskontrollen auffallen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell