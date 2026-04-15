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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Brauerei

Aalen (ots)

Schrozberg: Einbruch

Zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochmorgen 05:50 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Brauerei im Heuchlinger Weg. Hierzu beschädigte er eine Türe und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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