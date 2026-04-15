POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Brauerei

Aalen (ots) - Rosengarten: Verkehrsunfall mit Lkw Am Dienstagvormittag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer die Haller Straße. Als er in die Klingengasse einbiegen wollte, streifte er mit seinem Lkw zwei dortige Hauswände, sowie ein Wohnmobil und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro. Schwäbisch Hall: Lkw bleibt an Gebäude hängen Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer war am ...

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