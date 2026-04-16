POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht in Fichtenau

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall - Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrradfahrer den Sudetenweg und beabsichtigte einen 59-jährigen Fahrradfahrer zu überholen. Dabei touchierte der unbekannte Fahrer den 59-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt ...

mehr