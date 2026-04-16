POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht in Fichtenau
Aalen (ots)
Fichtenau - Unfallflucht
Zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Grenzstraße den Dacia eines Autohauses. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegengenommen.
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