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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht in Fichtenau

Aalen (ots)

Fichtenau - Unfallflucht

Zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Grenzstraße den Dacia eines Autohauses. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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