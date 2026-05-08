Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneute Sprengung eines Zigarettenautomaten

Lippstadt (ots)

In Lippstadt wurde in der Nacht zu Freitag (8. Mai) erneut ein Zigarettenautomat gesprengt.

Anwohner hörten gegen 2:40 Uhr einen lauten Knall und sahen danach, dass ein Zigarettenautomat an der Erwitter Straße gesprengt wurde. Das Gerät wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Trümmerteile und Zigarettenschachteln wurden mehrere Meter weit geschleudert.

Am Tatort, der sich in der Nähe eines Pizza-Imbisses befindet, wurden zwei Personen gesehen. Eine war nach Zeugenangaben dünn und groß, die andere eher kleiner (ca. 1,70 Meter). Beide seien mit E-Scootern in Richtung Südertor geflüchtet. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit der Sprengung auch wegen Unterschlagung. Wie Zeugen berichteten, habe kurz nach der Tat ein schwarzer Audi im Bereich des Tatorts gehalten, aus dem zwei junge Männer ausgestiegen seien, die mutmaßlich mehrere Schachteln Zigaretten eingesammelt hätten und danach davongefahren seien. Ob die Männer mit der Sprengung in Verbindung stehen oder nur zufällig am Tatort vorbeikamen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zur Sprengung oder den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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