Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Verstöße bei Kontrolleinsatz festgestellt

Soest (ots)

Am 07.05.26 fand ein Kontrolleinsatz der Polizeiwache Soest im Sinne des Verkehrssicherheitsprogramms 2026 statt, bei welchem schwerpunktmäßig Fahrzeuge und deren Fahrer in einer Kontrollstelle auf der B 475 überprüft wurden. Unter anderem wurde eine 42-jährige Frau aus Bergkamen angehalten, welche ihren Pkw samt Anhänger unter Drogeneinfluss führte. Anschließend wurden weitere Kontrollen im gesamten Soester Stadtgebiet durchgeführt. Im Zuge dessen versuchte ein 28-jähriger Soester, sich der Kontrolle zu entziehen und floh mit seinem Fahrzeug. Er konnte durch Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Auch bei ihm wurde ein Betäubungsmittelkonsum festgestellt, außerdem war sein Kennzeichen entstempelt. Sowohl dem Soester, als auch der Frau aus Bergkamen wurden Blutproben entnommen. Beide erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und der Soester zusätzlich eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Weiterhin kam es aufgrund zahlreicher Verkehrsverstöße innerhalb des Kontrolleinsatzes zu 24 Verwarngeldern und 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Polizei im Kreis Soest wird auch in Zukunft regelmäßig Kontrolltage durchführen, um die Gefahren im Straßenverkehr möglichst gering zu halten.

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