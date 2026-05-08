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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gartencenter

Soest (ots)

Am Mittwochmorgen, 07. Mai 2026, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Gartencenter am Römerweg in Soest gemeldet.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass eine Außenscheibe im südlichen Gebäudeteil beschädigt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Blumenkübel durch die Scheibe geworfen. Der Kübel lag außerhalb des Gebäudes, während die dazugehörige Pflanze teilweise noch in das Objekt hineinragte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten unbekannte Täter die beschädigte Scheibe offenbar zum Verlassen des Gebäudes. Ein möglicher Einstiegsort konnte bislang nicht festgestellt werden. Es wird daher vermutet, dass sich der oder die Täter entweder bereits vor Geschäftsschluss im Objekt eingeschlossen hatten oder während einer nächtlichen Warenanlieferung unbemerkt in das Gebäude gelangten.

Bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, denen etwas in dem Bereich aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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