Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Erwitte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (8. Mai) in einen Supermarkt am Wemberweg in Erwitte eingebrochen.

Gegen 2:30 Uhr löste die Alarmanlage des Geschäftes aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten zwei Täter die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt. Danach steuerten sie zielstrebig die im Eingangsbereich befindliche Lotto-Annahmestelle an und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Zigaretten, die sie in einem mitgebrachten Sack verstauten. Nach wenigen Augenblicken flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Auf Aufnahmen aus der Videoüberwachung ist zu erkennen, dass ein Täter eine helle Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Handschuhe trug. Der andere war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze auf dem Kopf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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