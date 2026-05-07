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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat in Lippstadt gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (07.05.2026) wurde der Polizei gegen 03:49 Uhr die Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Von-Linde-Straße gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Nach ersten Erkenntnissen hörte eine Anwohnerin kurz vor der Explosion zwei männliche Personen lachen. Unmittelbar darauf kam es zu einem lauten Knall, durch den der vor dem Wohnhaus aufgestellte Zigarettenautomat vollständig zerstört wurde.

Die Zeugin beobachtete anschließend zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von etwa 18 bis 22 Jahren, die sich mit E-Scootern in Richtung Stirper Straße entfernten. Beide trugen dunkle kurze Jacken, dunkle Sporthosen sowie dunkle Caps. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Durch die Explosion wurde das Gerät erheblich beschädigt. Trümmerteile und Tabakwaren verteilten sich über eine Strecke von rund zehn Metern auf die Fahrbahn und den angrenzenden Parkplatzbereich. Zudem wurde ein geparkter grauer Daimler beschädigt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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