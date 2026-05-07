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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlägerei vor Imbiss - drei Verletzte

Lippstadt (ots)

Vor einem Imbiss in der Lange Straße in Lippstadt kam es am späten Mittwochabend (7. Mai) zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Kurz vor 23 Uhr gab es im Lokal eine verbale Auseinandersetzung, in der es mutmaßlich um vorangegangene Streitigkeiten ging. Der Streit verlagerte sich im weiteren Verlauf vor den Imbiss. Dort schlugen und traten in der Folge etwa 15 Personen aufeinander ein. Bei der Schlägerei wurden auch Stühle aus dem Außenbereich des Imbisses verwendet.

Ein 25-Jähriger aus Lippstadt wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Ein 53- und ein 24-Jähriger, ebenfalls aus Lippstadt, erlitten leichte Verletzungen. Mehrere Beteiligte flüchteten im Anschluss.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Schlägerei, dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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