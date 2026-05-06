Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Täter entwendet E-Scooter

Lippstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend (5. Mai) in Lippstadt einen Schüler mit einer Waffe bedroht und einen E-Scooter gestohlen.

Der 16-jährige Schüler beobachtete gegen 19:30 Uhr, wie der Mann an der Drost-Rose-Realschule im Bereich der Fahrradständer an mehreren Fahrrädern gerüttelt habe. Als der Schüler auf den Unbekannten zugegangen sei, habe dieser eine schwarze Schusswaffe aus seiner Tasche geholt und gefragt, ob der 16-Jährige schon die Polizei gerufen habe.

Daraufhin sei der Schüler wieder weggegangen und habe noch gesehen, wie der Mann auf einem E-Scooter davongefahren sei. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Roller einem 16-jährigen Lippstädter gehört. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 Meter groß - schwarze Jacke - Sonnenbrille mit goldenem Gestell - schwarze Kappe - dunkler Ziegenbart

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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