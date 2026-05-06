PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Täter entwendet E-Scooter

Lippstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend (5. Mai) in Lippstadt einen Schüler mit einer Waffe bedroht und einen E-Scooter gestohlen.

Der 16-jährige Schüler beobachtete gegen 19:30 Uhr, wie der Mann an der Drost-Rose-Realschule im Bereich der Fahrradständer an mehreren Fahrrädern gerüttelt habe. Als der Schüler auf den Unbekannten zugegangen sei, habe dieser eine schwarze Schusswaffe aus seiner Tasche geholt und gefragt, ob der 16-Jährige schon die Polizei gerufen habe.

Daraufhin sei der Schüler wieder weggegangen und habe noch gesehen, wie der Mann auf einem E-Scooter davongefahren sei. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Roller einem 16-jährigen Lippstädter gehört. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - etwa 1,80 Meter groß
   - schwarze Jacke
   - Sonnenbrille mit goldenem Gestell
   - schwarze Kappe
   - dunkler Ziegenbart

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 08:09

    POL-SO: 57-Jährige vor dem eigenen Haus beraubt

    Lippstadt (ots) - Eine 57-jährige Frau wurde am Dienstagnachmittag (5. Mai) in Lippstadt Opfer eines Raubes. Die Lippstädterin befand sich gegen 16:45 Uhr vor ihrer Wohnanschrift in der Preußenstraße, als zwei bislang unbekannte Männer auf sie zugekommen seien und einer der beiden ihr gewaltsam die Handtasche entrissen habe. Daraufhin seien sie mit Fahrrädern in Richtung Bückeburger Straße und dann in Richtung ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 15:25

    POL-SO: Diebe machen in Rohbau große Beute

    Lippstadt (ots) - Ein Rohbau in der Mastholter Straße in Lippstadt-Lipperbruch war in der Zeit zwischen Freitag (1. Mai), 18 Uhr, und Samstag (2. Mai), 12 Uhr, das Ziel von bislang unbekannten Dieben. Der Polizei wurde der Fall am Montag (4. Mai) gemeldet. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie eine Bautür gewaltsam öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Elektrowerkzeuge sowie Teile ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren