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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe machen in Rohbau große Beute

Lippstadt (ots)

Ein Rohbau in der Mastholter Straße in Lippstadt-Lipperbruch war in der Zeit zwischen Freitag (1. Mai), 18 Uhr, und Samstag (2. Mai), 12 Uhr, das Ziel von bislang unbekannten Dieben.

Der Polizei wurde der Fall am Montag (4. Mai) gemeldet. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie eine Bautür gewaltsam öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Elektrowerkzeuge sowie Teile einer Photovoltaikanlage mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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