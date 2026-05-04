Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz "Mehr Sicherheit in Soest" - Bilanz zum Einsatz am 30.04.2026

Soest (ots)

Die Polizeiwache Soest hat am vergangenen Donnerstag, den 30. April 2026, bis in die Nacht einen umfangreichen Schwerpunkteinsatz im Bereich der Soester Innenstadt, des Bahnhofs sowie rund um den Petrikirchplatz durchgeführt.

Ziel des Einsatzes war es, die Sicherheit in der Innenstadt weiter zu erhöhen, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken sowie insbesondere Eigentums- und Gewaltdelikte frühzeitig zu verhindern. Hierzu waren uniformierte Kräfte verstärkt präsent und suchten aktiv den Kontakt zu Besuchern, Gastronomen und Sicherheitsdiensten.

Kontrollen und Maßnahmen

Bereits in den frühen Abendstunden wurden gezielte Kontrollen am Bahnhof und in der Innenstadt durchgeführt. Insgesamt wurden im Einsatzverlauf 21 Personen kontrolliert, davon 13 im Bereich des Bahnhofs.

Dabei ergaben sich unter anderem folgende Maßnahmen:

- Zwei Strafanzeigen wegen Besitzes von Betäubungsmitteln - Sicherstellung von Amphetamin und Ecstasy - Ingewahrsamnahme einer seit rund elf Wochen vermissten 16-Jährigen, die anschließend dem Jugendamt übergeben wurde - Durchführung einer Aufenthaltsermittlung für die Staatsanwaltschaft Dortmund - Aufnahme einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung - Aussprache von zwei Platzverweisen im Zusammenhang mit einer Körperverletzung

Einsatzgeschehen rund um "Tanz in den Mai" Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Einsatzschwerpunkt in die Soester Altstadt. Anlässlich der Veranstaltung "Tanz in den Mai" fanden in zahlreichen Lokalitäten sowie auf dem Petrikirchplatz Feierlichkeiten mit Livemusik und Gastronomie statt. In Spitzenzeiten besuchten etwa 500 bis 600 Menschen die Veranstaltungen im öffentlichen Raum.

Die Polizei zeigte sowohl auf dem Petrikirchplatz als auch im Umfeld stark frequentierter Gastronomiebetriebe kontinuierlich Präsenz.

Durch frühzeitige Ansprache möglicher Störergruppen und schnelle Reaktionszeiten konnten Straftaten weitgehend verhindert bzw. konsequent verfolgt werden.

Trotz des hohen Besucheraufkommens blieb die Lage insgesamt ruhig. Im Bereich der Altstadt wurde lediglich ein Körperverletzungsdelikt registriert.

Positive Resonanz

Die verstärkte Polizeipräsenz sowie die direkte Ansprechbarkeit der Einsatzkräfte wurden von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern positiv wahrgenommen. Der Einsatz leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum.

Die Polizei wird auch künftig vergleichbare Einsätze durchführen.

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