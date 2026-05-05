Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dieseldiebstahl auf A44-Parkplatz

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (4. April) auf dem A44-Parkplatz "Röllingser Graben" in Soest Diesel aus einem Lkw gestohlen.

Der 50-jährige Fahrer des Lastwagens befand sich nach eigenen Angaben gegen 0:45 Uhr in der Fahrerkabine und hörte von draußen laute Geräusche. Als er nachschaute, sah er, wie zwei Männer in einen roten Lkw der Marke DAF mit rumänischem Kennzeichen stiegen und davon fuhren. Danach bemerkte er, dass aus seinem Lastwagen etwa 200 bis 300 Liter Diesel abgezapft wurden, nachdem zuvor der verschlossene Tank auf bislang ungeklärte Weise geöffnet worden war.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder dem flüchtigen Lkw machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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