POL-SO: Mehrere Fahrzeuge beschädigt
Lippstadt (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag (30. April), 20 Uhr, und Freitag (1. Mai), 11:30 Uhr, kam es in der Soeststraße in Lippstadt zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos. An insgesamt neun Fahrzeugen wurde jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt. Vier weitere Autos wurden angegangen, aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt.
Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
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