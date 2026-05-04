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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (30. April), 20 Uhr, und Freitag (1. Mai), 11:30 Uhr, kam es in der Soeststraße in Lippstadt zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos. An insgesamt neun Fahrzeugen wurde jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt. Vier weitere Autos wurden angegangen, aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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