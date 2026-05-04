Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto brennt komplett aus - Zeugen gesucht

Warstein (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3. Mai) geriet im Suttroper Weg in Warstein ein Auto in Brand.

Ein Anwohner bemerkte gegen 3:45 Uhr, dass das Auto in Flammen steht, und alarmierte die Feuerwehr sowie die Bewohner des Hauses, vor dem das Fahrzeug stand. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass der Honda Civic komplett ausbrannte. Zudem wurden ein Kellerfenster und ein Zaun durch das Feuer beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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