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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jährigem Mann

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Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht aktuell nach dem 77-jährigen Javaid M., der zuletzt um 14:00 Uhr in einer Senioreneinrichtung in Bad Sassendorf gesehen wurde. Herr M. läuft an einem Rollator und ist damit noch gut zu Fuß.

Er wird folgendermaßen beschrieben:

   - 168 - 170 cm groß
   - schlank
   - Brille
   - grauer Haarkranz
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - führt einen schwarz-silberfarbenen Rollator mit
   - bekleidet mit einem grauen Sweatshirt und einer Jeans.

Er ist an Demenz erkrankt und nicht örtlich und zeitlich orientiert.

Wer Javaid M. sieht oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren und Herrn M. am Weitergehen zu hindern. Auch vergangene Sichtungen im heutigen Tagesverlauf können der Polizei helfen, den möglichen Aufenthaltsbereich des Vermissten einzugrenzen. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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