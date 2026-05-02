Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Möhnesee (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es am Möhnesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Ense leichte Verletzungen davon trug. Um 17:05 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Wickede mit ihrem Hyundai die Möhnestraße in Richtung Westen und beabsichtigte nach links in die Brüningser Straße abzubiegen. Da sie nach eigenen Angaben durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sein Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (RS)

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