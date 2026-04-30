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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Brände in Cappel - 29-Jährige festgenommen

Lippstadt (ots)

In Lippstadt-Cappel kam es am Mittwochabend (29. April) erneut zu zwei Bränden. Eine tatverdächtige 29-Jährige wurde festgenommen.

Der Polizei wurde gegen 20:45 Uhr gemeldet, dass an einem Kindergarten in der Straße "Martinswinkel" mehrere Mülltonnen in Flammen stehen. In der Nähe der Mülltonnen stand ein Auto, das die Halterin rechtzeitig wegfuhr, bevor das Feuer auf das Fahrzeug übergreifen konnte. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zeugen berichteten, dass eine Frau vom Tatort geflüchtet sei. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten wenige Minuten später eine 29-Jährige ohne festen Wohnsitz, die bei bereits mehreren Bränden in den vergangenen Wochen tatverdächtig ist. Sie beobachteten die Frau dabei, wie sie am Sankt-Norbertus-Weg versuchte, den Stumpf eines abgeschnittenen Strauchs in Brand zu setzen. Die sofort alarmieren Kräfte der Feuerwehr verhinderten, dass sich ein ausgedehnter Brand entwickelt.

Polizeibeamte trafen schließlich auf einem Spielplatz an der Straße "Große Kirmes" auf die 29-Jährige. Sie wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam in Lippstadt gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wird die Verdächtige am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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