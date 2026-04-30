POL-SO: Radfahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich schwer
Warstein (ots)
Ein 56-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochabend (29. April) bei einem Verkehrsunfall in Warstein schwer verletzt.
Der Mann aus Warstein fuhr kurz vor 19 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße "Wolfskammer" in Richtung Kofflerstraße. Zeitgleich wollte eine 19-jährige Frau aus Warstein, die die Straße mit ihrem Ford Ka in die Gegenrichtung befuhr, an der Kreuzung Wolfskammer / Fontanestraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den Radfahrer. Der 56-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte aber eine Kollision nicht verhindern.
Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sein Helm verhinderte möglicherweise noch schlimmere Folgen. Der Rettungsdienst brachte den 56-Jährigen in ein Krankenhaus.
Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Auto der 19-Jährigen musste abgeschleppt werden.
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