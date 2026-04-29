Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlenbach bei Kandel - Traktor verliert Reifen und verunfallt

Erlenbach bei Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es auf der L 542 zwischen Kandel und Erlenbach zu einem Unfall eines Traktors. Der Traktor wollte gegen 09:40 Uhr von der Landesstraße links in einen Feldweg einfahren. Beim Einbiegen löste sich der Reifen der rechten hinteren Achse des Anhängers und das Fahrzeuggespann kippte nach rechts. Hierdurch entstand ein Schaden an dem Traktor und an einem Verkehrszeichen in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass alle Radmuttern des Reifens gelöst waren. Ob die Radmuttern vorsätzlich gelöst wurden, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

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