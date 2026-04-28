Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in Gaststättenkeller durch technischen Defekt

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Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Morgen wurde gegen 06:30Uhr ein Kellerbrand unter einer Gaststätte am Ludwigsplatz in Bad Bergzabern gemeldet. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Löscharbeiten waren nicht erforderlich. Wie sich herausstellte, dürfte ein technischer Defekt an der Heizungsanlage ursächlich für den Schwelbrand gewesen sein. Eine Person musste wegen einer Rauchintoxikation vor Ort durch einen Rettungswagen erstversorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

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