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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim
Weingarten - Diebstahl von Schafen

Westheim / Weingarten (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntagnachmittag ein Schaf und ein Bocklamm aus einem umzäunten Gehege in Weingarten. Gestern Nacht kam es in Westheim zu einem weiteren Diebstahl eines Schafs. Diese Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Tatzeit war demnach um ca. 3 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274-9580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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