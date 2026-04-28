POL-PDLD: Westheim
Weingarten - Diebstahl von Schafen
Westheim / Weingarten (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntagnachmittag ein Schaf und ein Bocklamm aus einem umzäunten Gehege in Weingarten. Gestern Nacht kam es in Westheim zu einem weiteren Diebstahl eines Schafs. Diese Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Tatzeit war demnach um ca. 3 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274-9580 entgegen.
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