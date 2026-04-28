Lingenfeld (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag stellten Beamte der Polizei Germersheim einen Rollerfahrer in Lingenfeld fest, dessen Kleinkraftrad sehr laut war und daher einer Kontrolle unerzogen werden sollte. Statt anzuhalten flüchtete der Fahrer jedoch vor der Polizei. Kurz später konnte sowohl der mittlerweile defekte Roller als auch der 17-jährige Fahrer auf einem Wirtschaftsweg festgestellt werden. Der ...

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