Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuchelheim-Klingen - Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Heuchelheim-Klingen (ots)

Am 27.04.2026 befuhr gegen 19 Uhr eine 79-jährige Citroën-Fahrerin die L493 aus Richtung Klingenmünster kommend. An der Einmündung zur Straße "Am Herrenpfad" in Heuchelheim-Klingen wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Der 16-Jährige versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch in der Folge sowohl mit dem PKW Citroën als auch mit einem weiteren PKW Audi. Der Jugendliche wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Leichtkraftrad sowie der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Gegen die 79-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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