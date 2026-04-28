PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuchelheim-Klingen - Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Heuchelheim-Klingen (ots)

Am 27.04.2026 befuhr gegen 19 Uhr eine 79-jährige Citroën-Fahrerin die L493 aus Richtung Klingenmünster kommend. An der Einmündung zur Straße "Am Herrenpfad" in Heuchelheim-Klingen wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Der 16-Jährige versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch in der Folge sowohl mit dem PKW Citroën als auch mit einem weiteren PKW Audi. Der Jugendliche wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Leichtkraftrad sowie der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Gegen die 79-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 07:31

    POL-PDLD: Landau - THC positiv

    Landau (ots) - Am 27.04.2026 wurde gegen 18 Uhr eine 25-jährige PKW-Fahrerin in der Helmbachstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 15:01

    POL-PDLD: Kontrolle Durchfahrtsverbot

    Insheim (ots) - Aufgrund einer Beschwerde wegen Missachtung gegen das Durchfahrtsverbot in der Offenbacher Straße in Insheim wurde am Freitagmittag (24.04.26) eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Dreiviertelstunde ergaben sich bei einem geringen Verkehrsaufkommen bei zwei kontrollierten und berechtigten Fahrzeuge (Anlieger frei bis Baustelle) keine Verstöße. Aufgrund der aktuellen Baustellensituation in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren