Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - THC positiv

Landau (ots)

Am 27.04.2026 wurde gegen 18 Uhr eine 25-jährige PKW-Fahrerin in der Helmbachstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

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