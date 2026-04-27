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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Berauscht am Steuer

POL-PDLD: Edesheim - Berauscht am Steuer
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Edesheim (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer wurde am späten Sonntagabend (26.04.2026, 22:45 Uhr) in der Staatsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel sofort die verwaschene Aussprache des Mannes auf, woraufhin ein freiwilliger Schnelltest durchgeführt wurde. Das Testergebnis bestätigte den Verdacht: Der Fahrer stand sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch von Amphetamin. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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