Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Berauscht am Steuer

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Edesheim (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer wurde am späten Sonntagabend (26.04.2026, 22:45 Uhr) in der Staatsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel sofort die verwaschene Aussprache des Mannes auf, woraufhin ein freiwilliger Schnelltest durchgeführt wurde. Das Testergebnis bestätigte den Verdacht: Der Fahrer stand sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch von Amphetamin. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

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