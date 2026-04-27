POL-PDLD: Kontrolle Durchfahrtsverbot
Insheim (ots)
Aufgrund einer Beschwerde wegen Missachtung gegen das Durchfahrtsverbot in der Offenbacher Straße in Insheim wurde am Freitagmittag (24.04.26) eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Dreiviertelstunde ergaben sich bei einem geringen Verkehrsaufkommen bei zwei kontrollierten und berechtigten Fahrzeuge (Anlieger frei bis Baustelle) keine Verstöße. Aufgrund der aktuellen Baustellensituation in Insheim werden weitere Kontrollen folgen.
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Stephanie Walter
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