PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle Durchfahrtsverbot

Insheim (ots)

Aufgrund einer Beschwerde wegen Missachtung gegen das Durchfahrtsverbot in der Offenbacher Straße in Insheim wurde am Freitagmittag (24.04.26) eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Dreiviertelstunde ergaben sich bei einem geringen Verkehrsaufkommen bei zwei kontrollierten und berechtigten Fahrzeuge (Anlieger frei bis Baustelle) keine Verstöße. Aufgrund der aktuellen Baustellensituation in Insheim werden weitere Kontrollen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Stephanie Walter

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren