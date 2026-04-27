Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Abfahrtskontrollen zur Sicherung der Fahrtüchtigkeit

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A65/Edesheim (ots)

Am Sonntagabend (26.04.2026) führten Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben kurz vor dem Ende des Sonntagsfahrverbots (22:00 Uhr) umfassende Abfahrtskontrollen durch. Auf den beiden Tank- und Rastanlagen Pfälzer Weinstraße Ost und West wurden insgesamt 40 Lkw-Fahrer überprüft. Zwei Kraftfahrern - einem Mann aus Dortmund sowie einem Lkw-Fahrer aus dem benachbarten Ausland - musste die Abfahrt untersagt werden, da sie unter Alkoholeinfluss standen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurden sowohl die Fahrzeugschlüssel als auch die Ladepapiere präventiv sichergestellt. Die Betroffenen konnten ihre Unterlagen und Schlüssel am heutigen Montag nach Erreichen der vollständigen Nüchternheit wieder bei der Polizeidienststelle in Empfang nehmen.

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