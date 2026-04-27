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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnellen Motorrädern drohen Konsequenzen

Annweiler (ots)

Am Sonntag führte die Polizei Annweiler mit Unterstützung verschiedener Spezialisten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf der B48 im Wellbachtal zwischen Rinnthal und Johanniskreuz Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt war der Zweiradverkehr, der in der Vergangenheit dort immer wieder schwere Unfälle verursacht hatte. Neben Präventivmaßnahmen von vier Beamten der Motorradeinheit deckten Geschwindigkeitsmessungen einige erheblich Verstöße auf. Am Nachmittag fuhren 24 Fahrzeuge zu schnell, der Spitzenreiter erreichte 121km/h auf der durchgehend mit Tempo 70 und Überholverbot ausgeschilderten Strecke. Zudem überholten sieben Fahrzeug verbotswidrig. Vier Fahrern droht ein Fahrverbot und 13 erhöhten an diesem Tag ihr Punktekonto in Flensburg. Trauriger Höhepunkt war ein Rennen dreier Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, welches durch das Videofahrzeug der Polizei ausgewertet werden muss. Die erwischten Fahrern müssen sich nach §315d StGB (Verbotenes Kraftfahrzeugrennen) einem Stafverfahren stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
06346964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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