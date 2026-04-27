POL-PDLD: Wörth am Rhein - Geschwindigkeitskontrolle

Annweiler (ots) - Am 26.04.2026 befuhr gegen 18:30 Uhr ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer die Münzstraße in Annweiler Bindersbach. Nach seinen Angaben stürzte er aufgrund der schlechten Untergrundbeschaffenheit und verletzte sich dabei. Seine Alkoholisierung dürfte jedoch ebenfalls zum Sturz beigetragen haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Daher wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe ...

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