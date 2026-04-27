POL-PDLD: Wörth am Rhein - Geschwindigkeitskontrolle
Wörth am Rhein (ots)
Am gestrigen Vormittag wurde auf der Bundesstraße 9, in Höhe vom Langenberg, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In dem Zeitraum von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr wurden 60 Fahrzeuge gemessen. Von diesen Fahrzeugen waren insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 70 km/h mit 98 km/h gemessen.
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