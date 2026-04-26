Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, dem 25. April wurde am Abend ein E-Bike-Fahrer in Bad Bergzabern einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass der 54-Jährige sowohl alkoholisiert war, als auch augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Das E-Bike wurde präventiv sichergestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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