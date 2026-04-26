Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Germersheim (ots)

Am Samstag, den 25. April, wurden in Germersheim im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen.

Ein 18-jähriger Fahrer zeigte während der Kontrolle Auffälligkeiten, die durch einen positiven Urintest bestätigt wurden. Er gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der E-Scooter präventiv sichergestellt und eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Ein weiterer, 28-jähriger E-Scooter-Fahrer wies ebenfalls Hinweise auf Cannabiskonsum auf. Er erklärte, Cannabispatient zu sein. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter präventiv sichergestellt.

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