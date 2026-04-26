PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Germersheim (ots)

Am Samstag, den 25. April, wurden in Germersheim im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei E-Scooter-Fahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen.

Ein 18-jähriger Fahrer zeigte während der Kontrolle Auffälligkeiten, die durch einen positiven Urintest bestätigt wurden. Er gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der E-Scooter präventiv sichergestellt und eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Ein weiterer, 28-jähriger E-Scooter-Fahrer wies ebenfalls Hinweise auf Cannabiskonsum auf. Er erklärte, Cannabispatient zu sein. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 10:12

    POL-PDLD: Fußstreife im Ostpark

    Landau (ots) - Am 25.04.2026 wurde im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr eine Fußstreife im Bereich des Ostparks in Landau durchgeführt. Im Rahmen der Streifentätigkeit erfolgten mehrere anlassunabhängige Personenkontrollen. Insgesamt wurden etwa 20 Personen überprüft. Die Maßnahmen verliefen störungsfrei und es konnten keine strafbaren Handlungen festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Frei, POK'in Telefon: 06341-287-0 ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 10:03

    POL-PDLD: Regenwassergully entwendet - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - In der Nacht vom 24.05.2026 auf den 25.04.2026 wurden in der Woogstraße in Landau, im hinteren Bereich des Hauptbahnhofes, zwei Regenwassergullydeckel entwendet. Hierdurch entstanden zwei offene Gefahrenstellen auf der Straße, wodurch eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer bestand. Die entsprechenden Stellen wurden durch den Bauhof umgehend gesichert und die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren